Выручка владельца форелевых ферм в Карелии составила почти 5 млрд рублей

Выручка компании "Русская аквакультура", которой принадлежит несколько ферм по выращиванию форели в Карелии, в первом полугодии 2019 года выросла в 15,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем выручки составил 4,9 млрд рублей, следует из отчётности компании.

Чистая прибыль компании в I полугодии увеличилась в 6,6 раз год к году – до 1 млрд руб.

Объём реализации продукции "Русской аквакультуры" в I полугодии увеличился до 9,6 тысяч тонн по сравнению с 0,8 тысяч тонн годом ранее.

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