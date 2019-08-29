Выручка владельца форелевых ферм в Карелии составила почти 5 млрд рублей

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Выручка компании "Русская аквакультура", которой принадлежит несколько ферм по выращиванию форели в Карелии, в первом полугодии 2019 года выросла в 15,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем выручки составил 4,9 млрд рублей, следует из отчётности компании.
Чистая прибыль компании в I полугодии увеличилась в 6,6 раз год к году – до 1 млрд руб.
Объём реализации продукции "Русской аквакультуры" в I полугодии увеличился до 9,6 тысяч тонн по сравнению с 0,8 тысяч тонн годом ранее.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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