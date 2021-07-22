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Вырвавшийся язык пламени под поселком Найстенъярви в Карелии за сутки уничтожил 100 гектаров леса

Новости. Общество
12:04, 27 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Минпророды Карелии дало оперативную информацию по тушению лесных пожаров в республике.

На вечер 26 июля в Карелии зафиксировано 277 пожаров на площади 8320,5 га, которые тушат 527 человек и 95 единиц техники.

Из общего числа пожаров, по данным Минприроды Карелии, 14 действующих — 10 локализовано.

Особого внимания, по информации ведомства, требуют лесные пожары в Олонецком и Суоярвском районах.

В Олонецком районе в квартале 119 Видлицкого лесничества гори лес на площади около 10 га. Имеется угроза населенному пункту д. Большие Горы (около 1 км). На месте работают 43 человека (ФБУ «Авиалесоохрана», арендатор, лесничество, добровольцы, отряд противопожарной службы) и 5 единиц техники. Дополнительно на место направлен бульдозер. Произведена опашка возле населенного пункта на протяжении 1 км. шириной 10 метров и отжиг. Ситуация под контролем. В 15 часов 26.07.2021 пожар локализован. Производится окарауливание и дотушивание.

Также крупный лесной пожар, действующий на территории Суоярвского района в квартале 64 Найстенъярвского лесничества. В 18 часов 23.07.2021 пожар был локализован на площади 1600 га. 26.07.2021 произошел прорыв языка пламени, в результате чего площадь пожара увеличилась до 1700 га. Угроза населенному пункту по-прежнему отсутствует. Ситуация управляемая. Проводится окарауливание и дотушивание

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Комментарии

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zanoza
2021-07-27 13:51:36
А в роковую субботу все пожары были "окольцованы", однако. Видимо волонтёры "окольцовывали " , а с них какой спрос, как могли так и сделали , их не учили как тушить лесные пожары.
drug
2021-07-27 13:30:19
Обидно за добровольцев которые 2-е недели одни боросись с пожарами.
Как только появилась помощь от ....... - площадь пожаров увеличилась вдвое.
Почему нет уголовныхдел по данному маштабному бедствию ???
Для некоторых чиновников наверно близка отставка.
Серж
2021-07-27 13:02:43
Очковтиратели . Ни работать ни тушить приставы и буряты не могут . Гнать всех в шею из региона .
кир
2021-07-27 12:39:49
Самобытные курильщики сами леса поджигают, а потом просят у Москвы сто миллионов денег на тушение огня. Дурдом.
Гость
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