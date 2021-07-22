Вырвавшийся язык пламени под поселком Найстенъярви в Карелии за сутки уничтожил 100 гектаров леса

Минпророды Карелии дало оперативную информацию по тушению лесных пожаров в республике.

На вечер 26 июля в Карелии зафиксировано 277 пожаров на площади 8320,5 га, которые тушат 527 человек и 95 единиц техники.

Из общего числа пожаров, по данным Минприроды Карелии, 14 действующих — 10 локализовано.

Особого внимания, по информации ведомства, требуют лесные пожары в Олонецком и Суоярвском районах.

В Олонецком районе в квартале 119 Видлицкого лесничества гори лес на площади около 10 га. Имеется угроза населенному пункту д. Большие Горы (около 1 км). На месте работают 43 человека (ФБУ «Авиалесоохрана», арендатор, лесничество, добровольцы, отряд противопожарной службы) и 5 единиц техники. Дополнительно на место направлен бульдозер. Произведена опашка возле населенного пункта на протяжении 1 км. шириной 10 метров и отжиг. Ситуация под контролем. В 15 часов 26.07.2021 пожар локализован. Производится окарауливание и дотушивание.

Также крупный лесной пожар, действующий на территории Суоярвского района в квартале 64 Найстенъярвского лесничества. В 18 часов 23.07.2021 пожар был локализован на площади 1600 га. 26.07.2021 произошел прорыв языка пламени, в результате чего площадь пожара увеличилась до 1700 га. Угроза населенному пункту по-прежнему отсутствует. Ситуация управляемая. Проводится окарауливание и дотушивание