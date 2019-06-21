Выселенные из "нового аварийного жилья" не могут вернуться домой

Новый виток скандала, вызванного частичным разрушением дома, построенного по программе расселения аварийного жилья в Кондопоге.

В редакцию нашего издания снова обратились жильцы многострадального дома для переселенцев из ветхого жилья в Кондопоге.

Напомним, что этот 15-квартирный дом по улице М.Горького, 26 "а" был сдан в эксплуатацию в канун 2014 года. В 2017 году здание начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции. В настоящее время в Кондопожском суде продолжается процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского, построившего этот дом.

Уже практически два года, казалось бы, ничто не препятствует властям привести многострадальный дом в порядок. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы выселенные жильцы пяти квартир на первом этаже, которые давно продолжают скитаться по чужим углам, наконец-то смогли вернуться в собственное жилье.

Но до этого, долгожданного для горе-новоселов времени, похоже, далеко. Такой вывод мы сделали после недавнего разговора с должностными лицами, так или иначе участвующими в решении вопроса о дальнейшей судьбе кондопожского дома.

Что ответили ответственные за ремонт злополучного дома, читайте в материале Светланы Лысенко на старницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".