11:28, 21 Августа 2018
Вышло новое видео актрисы ТМ Валерии Ломакиной, недавно выпустившей музыкальный альбом
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Актриса Театра драмы Карелии "Творческая мастерская" Валерия Ломакина разметила видео, на котором вживую исполняет песню "Подводная".
"Друзья, для всех вас, кто ждал и верил, или совсем не верил и не ждал - премьера! Моя меланхоличная "Подводная" в живом исполнении с ребятами - Михаилом Кокшаровым, Ильёй Варламовым, Яковом Филиным и прекрасной Анжеликой Бобровой за виолончелью. Особая благодарность Анатолию Палаеву. Звук: Антон Коган ("Фабрика Грёз"). Съёмка и монтаж: Сергей Вятчин", - написала Валерия Ломакина на своей странице в "ВКонтакте".
В июне в Сети появилось видео, как Валерия Ломакина исполняет песню "Варвара" группы "Би-2".
Кроме того, этим летом актриса ТМ выпустила свой дебютный музыкальный альбом.
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