Вышло новое видео актрисы ТМ Валерии Ломакиной, недавно выпустившей музыкальный альбом

Актриса Театра драмы Карелии "Творческая мастерская" Валерия Ломакина разметила видео, на котором вживую исполняет песню "Подводная".

"Друзья, для всех вас, кто ждал и верил, или совсем не верил и не ждал - премьера! Моя меланхоличная "Подводная" в живом исполнении с ребятами - Михаилом Кокшаровым, Ильёй Варламовым, Яковом Филиным и прекрасной Анжеликой Бобровой за виолончелью. Особая благодарность Анатолию Палаеву. Звук: Антон Коган ("Фабрика Грёз"). Съёмка и монтаж: Сергей Вятчин", - написала Валерия Ломакина на своей странице в "ВКонтакте".

В июне в Сети появилось видео, как Валерия Ломакина исполняет песню "Варвара" группы "Би-2".

Кроме того, этим летом актриса ТМ выпустила свой дебютный музыкальный альбом.