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Выскочившая из воды акула откусила ногу мужчине на парашюте (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:30, 01 Июля 2021
фото: © pixabay.com

В иорданском городе Акаба акула напала на мужчину, который занимался парасейлингом.

Об этом рассказала Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 37-летний парасейлер парил над морем на парашюте, привязанном к лодке. Неожиданно из воды выскочила акула и укусила его за ногу.

В результате нападения мужчина потерял часть правой стопы. Кроме того, он получил несколько переломов, у него повреждены несколько сухожилий и мышц.

Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Его состояние стабильно.

Мохаммад Катауне из Акабского международного центра дайвинга заявил, что акулы крайне редко нападают на людей в заливе Акабы. «Я занимался дайвингом 20 лет и впервые услышал о нападении акулы, — утверждает он. — Тут много видов акул. Есть рифовые акулы, гитарные скаты и другие виды, но ни одного опасного».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-07-01 21:57:12
Кричащие заголовки. Пол-пятки оторвала, не более.
От этих статеек к полуночи, и от ваших комментаторов бестолковых Столицу вообще читать не хочется.
Гость
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