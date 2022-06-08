Высокий класс пожарной опасности установлен с 28 июня в приграничном районе Карелии

Глава Карелии предупредил о высоком классе пожарной опасности в Суоярвском районе.

В Суоярвском районе, как и в 2021 году, введен особый противопожарный режим. С 28 июня в районе прогнозируется высокая пожарная опасность. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Специалисты нашей авиалесоохраны ежедневно осматривают леса с воздуха. В этом году мы закупили дополнительную технику для тушения огня, увеличили число пожарных, провели обучение специалистов и волонтеров, добились выделения дополнительных федеральных средств на материально-техническое обеспечение огнеборцев», — отметил руководитель региона.

Глава Карелии отметил, что на территорию республики пришла жара. Класс пожарной опасности повышен до III-го, а в Суоярвском районе с сегодняшнего дня, 28 июня, — до IV-го.

«В 90% случаев причина пожаров в лесах — активность людей. Каждому, кто заходит в лес, следует строго соблюдать меры предосторожности. При обнаружении лесного пожара необходимо сразу сообщить об этом по телефонам 8-814-2-55-55-80 и 8-800-100-94-00», — напомнил Артур Парфенчиков.

Напомним, в 2021 году в Суоярвском районе полыхали сильные лесные пожары.