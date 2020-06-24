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Высокотехнологичная медицинская помощь идет в районы Карелии

Новости. Общество
10:28, 25 Июня 2020
фото: © pixabay
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В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" шесть центров амбулаторной онкологической помощи появятся в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

В ходе отчетного выступления в Заксобрании Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год и основных задачах на 2020-й Артур Парфенчиков отметил, что ключевым инструментом по модернизации медицинской отрасли является профильный национальный проект "Здравоохранение".

В рамках нацпроекта все усилия и ресурсы сконцентрированы на тех направлениях, которые дают наибольшую смертность – это в первую очередь онкология и болезни системы кровообращения, отметил в своем докладе глава Карелии.

В 2019 году уже открыты два первичных сосудистых центра.
По словам губернатора, общий объем финансирования одной только онкологической программы до 2024 года составит более миллиарда рублей.

"Мы приступили в 2019 году к ее реализации: переоснащаем Республиканский онкологический диспансер, закупили оборудование для нового центра амбулаторной онкологической помощи Межрайонной больницы №1, - сказал Артур Парфенчиков. - Ведем работу по созданию шести центров амбулаторной онкологической помощи – в Костомукше, Сегеже, Сортавале и трех центров в Петрозаводске. В центрах будет сконцентрирован полный цикл диагностики, что позволит по максимуму выявлять онкозаболевания на первой и второй стадиях без обращения в Петрозаводск, а значит ближе к месту жительства".

Сегодня, как отметил глава республики в своем выступлении, идет техническое перевооружение отрасли в соответствии с современными требованиями, в Карелию пришла высокотехнологичная медицинская помощь, которая в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранения" становится доступной для всех жителей нашего края, особенно в сельской местности.

"В прошлом году выполнили все мероприятия профильного нацпроекта, освоив 750 миллионов рублей, - отметил Парфенчиков. – В результате смертность от злокачественных новообразований снизилась на 7,4%; сохранилась позитивная динамика снижения смертности от болезней системы кровообращения на 6,5%, от туберкулеза – в 2,3 раза и от внешних причин – почти на 22 %. На 6% выросло количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медпомощь".

Глава Карелии также отметил, что республика включена в пилотный проект развития санавиации. В прошлом году из отдаленных районов эвакуировано 246 пациентов, в том числе 49 детей, всем оказана экстренная квалифицированная помощь.

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