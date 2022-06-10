Высоту и кубок взяла легкоатлетка из Карелии на всероссийских соревнованиях в Москве

Карельская спортсменка Анжелика Васильева одержала победу в прыжках в высоту на Всероссийских соревнованиях.
Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни Карелия», спортсменка Анжелика Васильева успешно выступила на «Неделе легкой атлетики» в Москве.
Легкоатлетка одержала победу в своей возрастной группе в прыжках в высоту с результатом 175 см.
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