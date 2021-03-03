Высший общецерковный суд РПЦ запретил в священнослужении бывшему главе Костомукшской епархии в Карелии

Епископа Игнатия отправят на покаянные труды в один из монастырей Челябинской митрополии.

Высший общецерковный суд Русской православной церкви вынес решение по делу епископа Игнатия (Тарасова), который был отстранен от управления Костомукшской епархией в Карелии. Суд признал епископа виновным в поведении, которое привело к "существенному расстройству епархиальной жизни", и запретил его в священнослужении без права ношения архиерейских одежд и панагии.

Суд также призвал епископа Игнатия к покаянию и деятельному исправлению. А местом его пребывания для несения покаянных трудов будет избран один из монастырей Челябинской митрополии.

Напомним, до отстранения епископа Игнатия от управления Костомукшской епархией в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые не приветствуются Русской православной церковью. Причем, такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно до сих пор найти в социальных сетях и на блог-платформах.