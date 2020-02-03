Выставка быта поморов пройдет на площади в Петрозаводске во время "Гипербореи-2020"

В дни Международного зимнего фестиваля экспозиция "История, культура и быт поморов" будет представлена на Советской площади, сообщили в администрации Петрозаводска.

Карельская региональная общественная организация содействия развитию муниципальных образований "В городе" реализует этнокультурный проект "Море помор", который получил поддержку Фонда президентских грантов в 2019 году.

Проект "Море помор" направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия поморов, а также на укрепление связи поморского населения Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей. Основная идея проекта "Море помор" заключается в сборе, сохранении и распространении самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой культуры поморского севера через современные мультимедийные средства.

Выставка была представлена в 10 муниципальных районах нашей республики и проехала более 2000 км по территории Карелии. Всего экспозицию посмотрели около 16 тысяч человек.

Выставка "История, культура и быт поморов" проводится в Петрозаводске с 3 февраля по 1 марта при поддержке администрации города и муниципального бюджетного учреждения культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры".

Ранее публиковалась программа фестиваля "Гиперборея-2020", в ней вы узнаете, что еще можно будет увидеть на фестивале, кроме выставки о поморах.