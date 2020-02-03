890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Снегопад обрушится на два района Карелии 1
Сегодня 12:59
Простым лыжникам Петрозаводска перекрыли подход на спорткомплекс "Курган" (ФОТО) 6
Сегодня 14:32
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 9
Сегодня 15:03
Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев 36
Сегодня 07:07

Выставка быта поморов пройдет на площади в Петрозаводске во время "Гипербореи-2020"

Новости. Общество
18:40, 03 Февраля 2020
фото: © kultura.ptz.ru
Загрузка...

В дни Международного зимнего фестиваля экспозиция "История, культура и быт поморов" будет представлена на Советской площади, сообщили в администрации Петрозаводска.

Карельская региональная общественная организация содействия развитию муниципальных образований "В городе" реализует этнокультурный проект "Море помор", который получил поддержку Фонда президентских грантов в 2019 году.

Проект "Море помор" направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия поморов, а также на укрепление связи поморского населения Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей. Основная идея проекта "Море помор" заключается в сборе, сохранении и распространении самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой культуры поморского севера через современные мультимедийные средства.

Выставка была представлена в 10 муниципальных районах нашей республики и проехала более 2000 км по территории Карелии. Всего экспозицию посмотрели около 16 тысяч человек.
Выставка "История, культура и быт поморов" проводится в Петрозаводске с 3 февраля по 1 марта при поддержке администрации города и муниципального бюджетного учреждения культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры".

Ранее публиковалась программа фестиваля "Гиперборея-2020", в ней вы узнаете, что еще можно будет увидеть на фестивале, кроме выставки о поморах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
Сегодня 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»