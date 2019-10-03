Выставка картин в Петрозаводске познакомит с профессиями будущего

С 4 октября в Музее ИЗО начнет работу новая выставка "Профессии – путь в будущее", сообщили в Минкультуры Карелии.

Искусственный интеллект, автоматизация и роботизация делают неактуальными многие человеческие навыки и компетенции. Мир профессий меняется, одни исчезают, другие трансформируются. Эксперты считают, что через двадцать лет исчезнет полсотни профессий, а появится новых почти двести.

Музей изобразительных искусств Карелии с привлечением профессиональных экспертов – художников предлагает разобраться, как в современном мире выбрать специальность, которая будет востребована в будущем.

Произведения художников из фондов музея и из мастерских художников дополнят на выставке предметы из частных коллекций Виталия Брусникина и Екатерины Лещевой, переносная киноустановка от центра культуры "Премьер", электронная арфа ресурсного центра научно-технического творчества ПетрГУ, визуальные материалы сайта "Атлас новых профессий".

Выставка продолжит работу до 8 декабря.