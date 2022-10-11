Выставка комиксов про медведя Какана и волка Пекака откроется в Петрозаводске

В медиацентре «Vыход» открывается выставка «Комиксы Ани-Какани», сообщили в Минкульте Карелии.

В четверг, 24 ноября, в 17.00 в медиацентре «Vыход» открывается выставка петрозаводской художницы Анны Даниловой «Комиксы Ани-Какани».



«Гости медиацентра попадают буквально в мир комиксов: стены зала полностью покрыты «фотоообоями» с бытовыми и философскими, мелодраматическими, приключенческими, веселыми и грустными историями про смешного, неуклюжего, ранимого медведя Какана и его друзей – волка по имени Пекака, Лося, Лисички и хаски Кубика», - говорится в пресс-релизе Минкульта Карелии.



Выставка работает до 17 декабря 2022 года.