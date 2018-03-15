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Новости. Культура
16:09, 15 Марта 2018

Выставка "солнечных" изделий мастеров Лахденпохского района откроется в Петрозаводске

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В Доме ремесел откроется выставка декоративно-прикладного искусства "Ближе к солнцу".

Всех, кто соскучился по ярким краскам и весеннему настроению, приглашают на выставку декоративно-прикладного искусства "Ближе к солнцу" в Дом ремесел на ул. Кирова, 13.

Посетители выставки увидят, как гармонично сочетается "солнечная" соломка с другими природными материалами: ивовой лозой, деревом, камнем. Всего на выставке представлено порядка 70 работ мастеров-любителей клуба "Волшебная соломка и Ко" из поселка Тиурула Лахденпохского района.

Маскарадные маски, народные куклы, шляпки, ювелирные изделия Ольги Соколовой и Юлии Мишульской будут по душе юным модницам, любительницам оригинальных украшений. На счету этих рукодельниц - работа и обучение мастерству соломоплетения в студии "Карелинка", участие в международном фестивале соломки в Минске, участие в конкурсе мастеров в Тихвине, проведение выставок в Ленинградской области и в Лахденпохском районе.

Шкатулки из карельской березы и черемухи, кубки, вазы и другие изделия из дерева Юрия Мишульского, чайный сервиз, самовар, домашняя утварь в технике плетения из ивы мастера Владимира Смирнова, без сомнения, будут интересны всем, кто желает оформить свой дом ярко, стильно, с изюминкой.

Организаторы выставки - министерство культуры Республики Карелия, Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия, Куркиекский краеведческий центр.

Выставка "Ближе к солнцу" работает с 15 марта по 10 апреля в Доме ремесел: понедельник-пятница - с 11.00 до 19.00, выходной день – воскресенье.

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