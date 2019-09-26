Подписаться
Новости. Криминал
10:49, 26 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

"Взяли суши, зашли в магазин": Что предшествовало жестокому убийству двух инвалидов в Карелии

Загрузка...

Гражданский муж Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, дал свидетельские показания в Верховном суде Карелии.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова. 

Убитых, 55-летнюю Елену и 58-летнего Олега, сожитель подсудимой знал, но очень плохо. Когда были выходные, Алексей помогал Семеновой по работе – несколько раз возил мать погибших из больницы. Погибшую Елену он подвозил только один раз после похорон. В квартиру никогда не поднимался.

Помните, как вы провели этот день (5 ноября – день совершения убийства, - прим. ред.)? – спросила прокурор.

– С 1 ноября я был в отпуске. И, если честно сказать, сидел на пиве. Этот день мы практически провели дома. Юля с дочкой заказали суши на 15.30. Время подошло. Мы сходили втроем. Взяли суши, зашли в магазин, мне пива взяли. Пришли домой.

После прихода домой, Юля пошла к своим подопечным, Елене и Олегу, и была там недолго, сообщил Алексей.

– Юля ушла. А мы с дочкой сидели и ждали. Потом пришла, мы суши чуть-чуть покушали. Я стал пиво пить. Потом спать пошел. У меня привычка, как говорится, если не кондиция – я ложусь спать.

Подробнее читайте в статье "Заказала суши и пошла убивать". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-09-26 11:15:32
Это и есть суть нашего человека, которому можно верить только в самом крайнем случае, как сказала Нонна Мордюкова в фильме "Бриллиантовая рука".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
21.09.2019, 13:40
Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)
20.09.2019, 07:25
Медведь пробежал по деревне в Карелии (ВИДЕО)
20.09.2019, 10:22
Минздрав Карелии: участник "итальянской забастовки" не передал вызов к тяжелому пациенту

Аналитика

Сегодня 11:19
Обществоведение
Большие перемены с Ириной Мирошник
Интервью Главы Петрозаводска Ирины Мирошник.
Заказала суши и пошла убивать
Сегодня 10:17
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
25.09.2019 15:53
"Позор такой власти!" 10
25.09.2019 11:49
Полицейский рассказал, как пытался поймать "петрозаводского маньяка" 2
24.09.2019 15:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 2
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 3
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером ни ТНТ-ОНЕГО"
24.09.2019 11:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»