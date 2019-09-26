"Взяли суши, зашли в магазин": Что предшествовало жестокому убийству двух инвалидов в Карелии

Гражданский муж Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, дал свидетельские показания в Верховном суде Карелии.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова.

Убитых, 55-летнюю Елену и 58-летнего Олега, сожитель подсудимой знал, но очень плохо. Когда были выходные, Алексей помогал Семеновой по работе – несколько раз возил мать погибших из больницы. Погибшую Елену он подвозил только один раз после похорон. В квартиру никогда не поднимался.

Помните, как вы провели этот день (5 ноября – день совершения убийства, - прим. ред.)? – спросила прокурор.

– С 1 ноября я был в отпуске. И, если честно сказать, сидел на пиве. Этот день мы практически провели дома. Юля с дочкой заказали суши на 15.30. Время подошло. Мы сходили втроем. Взяли суши, зашли в магазин, мне пива взяли. Пришли домой.

После прихода домой, Юля пошла к своим подопечным, Елене и Олегу, и была там недолго, сообщил Алексей.

– Юля ушла. А мы с дочкой сидели и ждали. Потом пришла, мы суши чуть-чуть покушали. Я стал пиво пить. Потом спать пошел. У меня привычка, как говорится, если не кондиция – я ложусь спать.

Подробнее читайте в статье "Заказала суши и пошла убивать".