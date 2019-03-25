Взяткодатель в Карелии попросил назначить ему штраф и прекратить уголовное преследование

В Кемском районе работодатель пытался подкупить инспектора ГИБДД, а потом раскаялся, сообщает карельское управление следственного комитета.

По версии следствия, в декабре 2018 года водитель грузовика нарушил ПДД на трассе "Кола" в Кемском районе.

Работодатель водителя, желая избежать его привлечения к административной ответственности, предложил инспектору ГИБДД взятку в 5 тысяч рублей за сокрытие факта нарушения.

Инспектор от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан.

Взяткодатель признал вину и написал ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении него с судебного штрафа.