14:24, 25 Марта 2019
Взяткодатель в Карелии попросил назначить ему штраф и прекратить уголовное преследование
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В Кемском районе работодатель пытался подкупить инспектора ГИБДД, а потом раскаялся, сообщает карельское управление следственного комитета.
По версии следствия, в декабре 2018 года водитель грузовика нарушил ПДД на трассе "Кола" в Кемском районе.
Работодатель водителя, желая избежать его привлечения к административной ответственности, предложил инспектору ГИБДД взятку в 5 тысяч рублей за сокрытие факта нарушения.
Инспектор от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан.
Взяткодатель признал вину и написал ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении него с судебного штрафа.
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