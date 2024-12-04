Взорвавшийся газовый баллон сжег 25 % тела мужчины и уничтожил три гаража и авто по соседству с Карелией

Жуткое и разрушительное ЧП произошло в Ленобласти.

Газовый баллон взорвался в гараже на окраине Тихвина в гаражно-строительном кооперативе. Полностью были разрушены три гаража, машина выгорела, сообщило издание «Новости Санкт-Петербург».



Пострадал 38-летний мужчина: он получил ожоги 25% поверхности тела, включая шею, руки, плечи, грудь и спину.

На момент взрыва он менял фильтры на газовом оборудовании, уточнили в источнике.