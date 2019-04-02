Взрыв прогремел в здании Военной академии в Петербурге

В Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, пострадали четыре курсанта.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов страны. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил, других видов и родов войск, а также федеральных органов исполнительной власти.