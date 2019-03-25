Взрывники готовятся к паводкам в Карелии

Специалистами подразделения разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы проведена тренировка по действиям в чрезвычайных ситуациях на водоемах Республики Карелия в период весенних паводков 2019 года.

Учения по проведению взрывных работ по ликвидации ледяных заторов и разрушению целостности ледяного покрова на реке Ивенка прошли в поселке Ладва Прионежского района.

Взрывники оценили ледовую обстановку на реке Ивенка в границах поселка и составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций. Был отработан план принятия решения на ликвидацию предполагаемой чрезвычайной ситуации и порядок действий сотрудников подразделения при производстве взрывных работ на льду. Особое внимание обращалось на соблюдение мер безопасности при взрывных работах по разрушению ледяного покрова.

Тренировка показала, что подразделение разминирования и взрывных работ к проведению таких операций в населённых пунктах в районах мостов и других гидротехнических сооружений на карельских водоемах подготовлено.

Во время тренировки было израсходовано 18 кг взрывчатых веществ и разрушено 800 кв.м. ледяного покрова.

Стоит отметить, что ледовая обстановка на реке Ивенка по состоянию на 21 марта благоприятная. Уровень воды в реке низкий, толщина льда от 30 до 60 сантиметров.