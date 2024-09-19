Взрывные работы в Сортавале: глава администрации разъяснил ситуацию

Сергей Крупин рассказал о безопасности шпурового метода.

Сергей Крупин, глава администрации Сортавальского района, прокомментировал обеспокоенность местных жителей ремонтом на улице Благодатной.

По его словам, проводимые работы — а именно, рыхление скалы шпуровым методом — необходимы для строительства новых дорог, ведущих к участкам, которые представлены для ИЖС. Скальные выходы там препятствуют строительству.

Шпуровой метод безопасен и не представляет угрозы для здоровья, жизни и имущества граждан. После завершения всех этапов строительства жители получат благоустроенные дороги с асфальтовым покрытием и уличным освещением.

Первый этап работ планируют завершить до конца этого года.