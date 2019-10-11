Взрывотехники за сутки уничтожили в Карелии 18 опасных предметов

Специалисты Карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили гранаты, бомбы, мины и снаряды в Прионежском и Питкярантском районах.

Так, в деревне Педасельга Прионежского района местным жителем с помощью металлоискателя на месте бывшего коровника был обнаружен подозрительный предмет. После обращения в полицию на место прибыла группа разминирования, которая установила, что это граната Ф-1. После осмотра территории специалистами также был обнаружен еще один опасный предмет времен Великой Отечественной войны – граната РГ-42.

В местечке Койриноя Питкяранского района группой по разминированию были изъяты и обезврежены 6 авиационных бомб, 2 противотанковые мины, артиллерийский снаряд 45 калибра, граната РГ-42, запалы для гранаты и авиабомбы, а также взрыватели от артиллерийского снаряда – всего 16 взрывоопасных предметов.

Всего в этом году на территории республики взрывотехники уничтожили 909 опасных предметов. Чаще всего они находили артиллерийские снаряды, мины и гранаты, редко – авиационные бомбы. Большая часть боеприпасов обнаруживается в процессе поисковых работ и во время строительства дорог или зданий, но иногда сообщение о взрывоопасных предметах приходят и от обычных граждан, например, занимающихся посадкой на садоводческих участках, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.