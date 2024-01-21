Взрывы прогремят на взморье в Карелии

Уровень Нижнего Выга в Беломорске подобрался к опасной отметке, кода начала затапливать низины.

В официальном паблике властей Беломорского муниципального округа сообщили о ситуации, складывающейся в течении реки Нижний Выг.

По данным гидрологического поста, 21 января уровень воды в реке составил 304 см при неблагоприятной отметке в 190 см и опасной отметке в 371 см. Отмечен выход воды на низменные участки рядом с хозяйственными строениями.

Как уточнили в паблике, в ближайшие 3 дня возможно расширение зоны затопления. Поэтому 23 и 24 января на реке Нижний Выг будут проводиться взрывные работы.