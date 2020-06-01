WhatsApp раскрыл новую схему мошенничества

В мессенджере WhatsApp выявили новую мошенническую схему, посредством которой злоумышленники могут украсть аккаунт и осуществлять спам-рассылки, она основана на использующейся мессенджером SMS-верификации.

Об этом пишет Forbes.

"WhatsApp не проверяет номер телефона на самом устройстве, используя для этого SMS-сообщение. Если злоумышленник знает ваш номер и может получить ваш проверочный код, он может получить доступ к вашей учётной записи и установить WhatsApp на свое устройство, даже если у него не ваш телефонный номер", - отмечает издание.

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