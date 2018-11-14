За 1,5 месяца в Карелии под колесами автомобилей погибли пять пешеходов

С начала октября в Карелии произошло 30 дорожных аварий с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 28 получили различные травмы, сообщили в ГИБДД республики.

Наиболее аварийно-опасное время для пешеходов в октябре-ноябре зафиксировано с 17 до 21 часа вечера (16 автонаездов), в том числе 3 смертельных случая.

Установлено, что только у половины из всех пешеходов-участников ДТП были на одежде световозвращающие элементы.

В ГИБДД напоминают, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.