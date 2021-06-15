Реклама на сайте
Прислать новость
Жители Петрозаводска просят Любарского спасти Старую Кукковку от застройщиков 9
Сегодня 10:16
«Мудаку, который перепугал моих близких, я бы хотел набить рожу» 18
Сегодня 12:57
В Петрозаводске компания «Nova» ответила противникам уплотнительной застройки Старой Кукковки 4
Сегодня 14:07

За 20 копеек - на Зимник и Бараний Берег

Новости. Общество
17:31, 15 Июня 2021
фото: Из фотоархива Бориса Семенова.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал, как в советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.

— На Зимник и Бараний Берег ходили колоритные небольшие теплоходы с необычными названиями «Ом-344» и «Днепро-Буг», а родители, бабушки и дедушки вспоминали «Джамбул». Его мы никогда не видели. Со временем на линию вышли «Беломорье» и «Московский-2» нового поколения судо, — рассказывает Армас Машин.

Билет до Зимника или Бараньего Берега стоил недорого. Взрослый, помнится, 20 копеек, детский дешевле. Однажды, путешествуя по детскому билету, я загляделся на палубе на добродушного песика, тоже пассажира, а тот взял и сжевал мой билет. Меня это сильно напугало: как же теперь без билета?! Билеты проверяли на выходе из теплохода. Родители меня успокоили, и я продолжил путешествие с новым билетом. А представьте, если сейчас пропадут билеты в Кижи? Песик съест или унесет ветром? Страшно представить…

Более подробные воспоминания о БОПе, туризме, о поездках на Кижи на «Кометах», читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 16:13
Обществоведение
У озера
В советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
Сегодня 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 1
Сегодня 13:59
Нацпроект «Экология»: Новая техника для тушения лесных пожаров появилась в Карелии
Сегодня 10:30
В Петрозаводске появится контейнер для вторсырья, управляемый со смартфона
Сегодня 09:45
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»