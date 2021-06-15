За 20 копеек - на Зимник и Бараний Берег

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал, как в советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.

— На Зимник и Бараний Берег ходили колоритные небольшие теплоходы с необычными названиями «Ом-344» и «Днепро-Буг», а родители, бабушки и дедушки вспоминали «Джамбул». Его мы никогда не видели. Со временем на линию вышли «Беломорье» и «Московский-2» нового поколения судо, — рассказывает Армас Машин.

Билет до Зимника или Бараньего Берега стоил недорого. Взрослый, помнится, 20 копеек, детский дешевле. Однажды, путешествуя по детскому билету, я загляделся на палубе на добродушного песика, тоже пассажира, а тот взял и сжевал мой билет. Меня это сильно напугало: как же теперь без билета?! Билеты проверяли на выходе из теплохода. Родители меня успокоили, и я продолжил путешествие с новым билетом. А представьте, если сейчас пропадут билеты в Кижи? Песик съест или унесет ветром? Страшно представить…

Более подробные воспоминания о БОПе, туризме, о поездках на Кижи на «Кометах», читайте здесь.