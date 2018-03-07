За 60 лет безаварийной езды жителю Карелии подарили световозвращающий жилет

В ГИБДД Карелии поменяли права 88-летнему мужчине, который за 60 лет ни разу не нарушил правила.

В отделение ГИБДД Беломорского района для замены водительского удостоверения обратился пользователь единого портала государственных услуг Александр Иванович 1930 года рождения. Пожилой водитель воспользовался сервисами сайта госуслуг: записался на удобное время для посещения ГИБДД и оплатил госпошлину с выгодной скидкой 30%.

Водительские права Александр Иванович получил в 1958 году, и за шестьдесят лет управления автотранспортом он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Участнику движения почтенного возраста сотрудники Госавтоинспекции выдали водительское удостоверение и поблагодарили за исключительную дисциплинированность и безупречную водительскую репутацию.

Автоинспекторы пожелали Александру Ивановичу доброго здоровья и безопасных дорог, и вручили в подарок световозвращающий жилет.