Полицейские спасли людей из горящего дома в Приладожье Карелии

За оказание помощи гражданам во время пожара поощрят автоинспекторов из Сортавальского района, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 27 октября в дежурную часть полиции по Сортавальскому району поступила информация о том, что в райцентре произошел пожар в многоквартирном доме. Информацию передали в том числе и наряду госавтоинспекции. В тот вечер несли службу старшие лейтенанты полиции Дмитрий Колачев и Виталий Борисенко. Прибыв на место, они обнаружили, что балкон на четвёртом этаже уже объят пламенем.

Сотрудники полиции сориентировались, в какой квартире случилось возгорание, и, выбив дверь, вывели мужчину с верхнего этажа. Выяснив у того, что больше никого в жилом помещении не осталось, они немедленно начали эвакуировать жителей других квартир последних этажей, тем самым устранив угрозу для нескольких горожан, в том числе двоих детей. К месту инцидента также оперативно подоспел пожарный расчёт, который приступил к тушению пожара. Полицейские помогли им эвакуировать жителей.