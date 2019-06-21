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Новости. Происшествия
10:31, 21 Июня 2019
фото: ТАСС / Светлана Павлова

За четыре дня в Карелии сгорело 340 га леса

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С понедельника по четверг в республике произошло 14 лесных пожаров, сообщили в минприроды Карелии.

Общая площадь составила 340 га. 2 крупных пожара произошли в Муезерском и Калевальском муниципальных районах. Их площадь составила 289 га. Причиной пожаров стали сухие грозы.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 56 лесных пожаров на общей площади 540 гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 125 лесных пожаров на площади более 331 га.

В Муезерском районе введён особый противопожарный режим, в Сегежском районе – режим повышенной готовности.

На территории Карелии ежедневно проводится авиапатрулирование.

По предварительным прогнозам на большей части территории Карелии в выходные дни температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, будет установлен II-III класс пожарной опасности в лесах. 

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить о нем по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны Карелии 8-814-2-55-55-80 (звонок бесплатный). Функционирует бесплатное мобильное приложение "Берегите лес".

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Комментарии

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Сеня
2019-06-21 10:50:08
ХМ .Кто тушил ?? И кто за это безобразие ответит ????????????????????
Гость
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