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За что Боднарчук обвинил Парфенчикова в злоупотреблении правом

Новости. Политика
17:58, 22 Февраля 2022
фото: © Людмила Корвякова / «МК в Карелии»

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Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.

Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук требует признать незаконным решение Петросовета от 23 июня 2021 года, согласно которому он был освобожден от должности председателя городского парламента. Информация об этом содержится в административном исковом заявлении и в аналогичном документе с уточненными требованиями. Копии двух документов есть у «Столицы на Онего». В качестве ответчиков в них указаны Петрозаводский городской совет, глава Карелии Артур Парфенчиков и губернаторская администрация.

Геннадий Боднарчук заявил, что решение Петросовета, лишающее его кресла спикера, является незаконным и подлежащим отмене. Как указано в иске, данное решение было принято по результатам обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в адрес исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича. В обращении содержалась информация о несоответствии расходов Геннадия Боднарчука его общим доходам в период с 2015 по 2019 год. 

Судя по содержанию иска, Геннадий Боднарчук обвинил главу Карелии Артура Парфенчикова в злоупотреблении правом. Подробности — в материале «Столицы на Онего».

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