За день в Карелии произошло четыре пожара

В Карелии горели дома и бани, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.12 пожарно-спасательные подразделения Костомукшского городского округа привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СОТ "Флора". В 11.00 пожар ликвидировали.

В 12.25 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Беломорске на ост. Больничный, д. 29. В течение часа пожар потушили.

В 15.34 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района в составе 10 человек и ДПК с. Кончезеро привлекались для ликвидации пожара в частной бане на ул. Студенческой, у д. 16. В 16.40 пожар удалось ликвидировать.

Днем горела частная баня в д. Новая Габсельга на ул. Школьной, 34. Пожарные боролись с огнем почти 5 часов.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются. Информации о погибших и пострадавших пока нет.