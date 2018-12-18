За день в Карелии сгорело два строения

Неэксплуатируемое здание в Кеми и частная баня в Лахденпохском районе полностью сгорели, сообщили в МЧС Карелии.

Пожары произошли 17 декабря вечером.

В 18.13 пожарно-спасательные подразделения Кеми привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на Пролетарском проспекте. В 18.35 пожар ликвидирован. Огонь полностью уничтожил строение.

В 19.40 пожарные тушили огонь в дачном кооперативе Лахденпохского района "Витамин". В 21.00 пожар ликвидирован. В результате сгорела частная баня.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.