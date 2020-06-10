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За два месяца более 500 человек госпитализированы в Карелии с пневмонией

Новости. Общество
08:32, 11 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
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Умерли за этот же период 54 человека, сообщили в оперштабе Карелии.

Так, 10 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 585 пациентов, 54 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в минувшие сутки, 10 июня, внебольничная пневмония унесла жизнь пожилого жителя Карелии.

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