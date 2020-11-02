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За движением пригородных автобусов в Карелии теперь можно следить онлайн

Новости. Общество
12:22, 03 Ноября 2020
фото: © bus10.ru
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Информацию о текущем месторасположении транспортных средств можно узнавать с помощью стационарных компьютеров и мобильных устройств, сообщили в Минтрансе Карелии.

Пригородные и несколько междугородних автобусов, работающих на территории Карелии, подключены к сервису "Умный транспорт" с конца минувшего года. В настоящее время можно отслеживать движение более 50 маршрутов.

На интерактивной карте отмечены машины, которые присоединены к системе "ГЛОНАСС". Транспорт, находящийся на технологическом перерыве либо без движения более пяти минут, с карты исчезает.

Информацию о движении автобусов можно получать, скачав приложение "Умный транспорт"

для устройств на платформе Android - по ссылке

для устройств на платформе iOS - по ссылке, или на сайте bus10.ru.

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