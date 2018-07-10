Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 10 Июля 2018
фото: autoexpertnost.ru

За езду без техосмотра будут штрафовать на 2 тыс. рублей

По теме

На Ключевой установили еще одну уличную камеру
10.07.18 18:00
В Минстрое обсудили планы сокращения сроков отключения горячей воды
10.07.18 16:44
ФОТО: Ольга Шмаеник назвала "современным и стильным" обновленное почтовое отделение в Эссойле
10.07.18 16:41
Все новости
Загрузка...

Минэкономразвития РФ предлагает штрафовать водителей за езду без техосмотра (ТО) на 2 тыс. рублей, а за его незаконное проведение - ввести уголовную ответственность.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Известия".

Соответствующие поправки в КоаП и Уголовный кодекс РФ уже поддержали большинство заинтересованных ведомств.

Из поправок следует, что за езду без техосмотра водитель может быть оштрафован на 2 тыс. рублей (ранее ведомство предлагало установить штраф в 800 рублей). Нарушения будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации, а штрафы в автоматическом режиме выписываться раз в сутки. Издание напоминает, что на данный момент штрафы действуют только для такси, грузовиков, учебных машин, а также для автомобилей экстренных и специальных служб.

Новые наказания, пишет газета, появятся и для тех, кто проводит техосмотр без аккредитации от Российского союза автостраховщиков (РСА). Так, предприниматели могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс., а если деяние было совершено группой лиц или же получен особо крупный доход, им может грозить лишение свободы до пяти лет.

Согласно предлагаемым поправкам, процедуру также придется фиксировать с помощью фото- или видеосъемки и вводить данные о машине в автоматизированную систему, а для пунктов обслуживания введут ограничение по числу клиентов. Кроме того, за выдачу диагностической карты (их планируется сделать полностью электронными) на неисправную машину или без проведения осмотра, а также за внесение этих данных в автоматизированную систему ТО предполагается ввести штраф от пяти до 10 тыс. рублей.

Если же эксперт или компания-оператор проводят техосмотр, но не имеют доступа к определенной категории авто или не внесены в реестр операторов ТО, они могут быть оштрафованы на сумму от трех до 50 тыс. рублей (до 500 тыс. и трехлетняя дисквалификация эксперта в случае повторного нарушения).

По теме

На Ключевой установили еще одну уличную камеру
10.07.18 18:00
В Минстрое обсудили планы сокращения сроков отключения горячей воды
10.07.18 16:44
ФОТО: Ольга Шмаеник назвала "современным и стильным" обновленное почтовое отделение в Эссойле
10.07.18 16:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
04.07.2018, 10:47
В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка
03.07.2018, 21:30
ФОТО: Грудь Седоковой в кадре – поклонники "ослепли"
04.07.2018, 14:01
Артур Парфенчиков откроет рыбный магазин в Петрозаводске

Аналитика

09.07.2018 13:36
Политкухня
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 1
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 3
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»