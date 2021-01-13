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За год пьяные водители "убили" в Карелии 7 человек и 108 отправили в больницу

Новости. Общество
13:21, 14 Января 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Госавтоинспекция Карелии подвела итоги аварийности на дорогах в 2020 году.

В минувшем году произошло 613 ДТП, в результате которых погибли 69 человек и 754 участника движения были травмированы.

Вина пешеходов есть фактически в каждом десятом ДТП: в 71 аварии по собственной неосмотрительности погибли 8 пешеходов и 66 пострадали.

В результате наездов на пешеходных переходах по вине водителей погибли 3 пешехода и 42 пострадали.

Нетрезвые водители совершили 84 ДТП, по их вине погибли 7 человек и 108 получили травмы.

По вине водителей, совершивших ДТП с выездом на полосу встречного движения, произошло 27 столкновений, в результате которых пострадали 40 человек и 7 человек погибли.

Почти на четверть сократилось число пострадавших в ДТП детей. При этом значительно больше было детских смертей – погибли 4 ребенка (в 2019 году погиб один ребенок). Все трагические ДТП с участием детей произошли по вине водителей. В результате наездов получили травмы 29 детей, один ребенок погиб; в качестве пассажиров травмировано 35 детей, 3 ребенка погибли.

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Комментарии

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кир
2021-01-14 14:32:04
Сколько убили пьяных водителей? Нисколько? Так негодится.
Гость
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