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За хранение велосипеда в подъезде грозит штраф, предупредил юрист

Новости. Общество
20:30, 15 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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За хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей, предупредила юрист Наталья Грешнева.

Хранение велосипеда в подъезде жилого дома могут признать нарушением норм пожарной безопасности, за что грозит штраф до 50 тысяч рублей, рассказала РИА Недвижимость исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

«Нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи: велосипеды, коробки или бытовую технику, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю», — отметила юрист.

Любой, кто заметит нарушения, может обратиться в органы пожарного надзора, оставив жалобу через электронную приемную и приложив фото- и видеоматериалы в качестве доказательства. Органы обязаны провести проверку и дать ответ в течение 30 дней.

Если велосипед и другие крупногабаритные вещи в подъезде размещаются с нарушением противопожарных норм, то для физлиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Если случился пожар и мешавший эвакуации велосипед стал причиной повреждения чужого имущества или из-за него пострадали люди, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, предупредила юрист.

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