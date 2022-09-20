Жителю Карелии не понравилось, что его оштрафовали за избиение сына шнуром от телефона

В Прионежском районе местный житель попытался в суде оспорить штраф, который получил за жестокие методы воспитания малолетнего сына.

Как сообщается на сайте Прионежского районного суда, в инстанции рассмотрена жалоба местного жителя на постановление мирового судьи, который оштрафовал его на 10 тысяч.

Основанием для штрафа стало избиение ребенка. Как отмечено в протоколе, в ходе конфликта со своим малолетним сыном житель Прионежья ударил его руками по плечам, по голове, а также шнуром от телефона по ягодицам много раз. От таких действий малолетний ребенок испытал сильную физическую боль.

Оспаривая штраф в суде, мужчина указал, что не избивал ребенка, а пару раз «шлепнул» его в воспитательных целях.

В судебном заседании допрошенные свидетели подтвердили наличие у ребенка телесных повреждений, актом судебно-медицинского обследования у малолетнего ребенка установлены кровоподтеки на руках, правой ноге.

Судьей не приняты доводы гражданина о его состоянии здоровья, трудоустройстве и методах воспитания несовершеннолетнего ребенка.

Постановление мирового судьи судебного участка Прионежского района о привлечении местного жителя к административной ответственности оставлено без изменения, его жалоба – без удовлетворения.