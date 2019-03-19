За какую партию вы бы проголосовали на парламентских выборах?

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"Столица на Онего" предлагает читателям опрос об уровне поддержки основных политических партий.
Последние выборы в Госдуму, по итогам которых "Единая Россия" набрала конституционное большинство, состоялись два с половиной года назад.
На сегодняшний день социологи фиксируют падение рейтингов партии власти из-за принятых законов о повышении пенсионного возраста, увеличении ставки НДС, ограничения свободы слова в Интернете и других мер. Вместе с тем, растут рейтинги оппозиционных партий.
Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
Проголосовать можно здесь.
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Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
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