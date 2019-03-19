За какую партию вы бы проголосовали на парламентских выборах?

"Столица на Онего" предлагает читателям опрос об уровне поддержки основных политических партий.

Последние выборы в Госдуму, по итогам которых "Единая Россия" набрала конституционное большинство, состоялись два с половиной года назад.

На сегодняшний день социологи фиксируют падение рейтингов партии власти из-за принятых законов о повышении пенсионного возраста, увеличении ставки НДС, ограничения свободы слова в Интернете и других мер. Вместе с тем, растут рейтинги оппозиционных партий.

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?

Проголосовать можно здесь.