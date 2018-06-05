За лучшее произведение для символа Карелии дадут 40 тысяч рублей

Объявлен конкурс на создание произведений для кантеле.

В Карелии в рамках XI Международного фестиваля народной музыки "Кантеле" объявлен конкурс на создание произведений для музыкального символа Карелии - кантеле. В конкурсе могут принять участие профессиональные композиторы и авторы-любители из России и зарубежных стран. Гран-при конкурса - 40 000 рублей. Заявки от композиторов принимают до 1 июля.

Международный фестиваль народной музыки "Кантеле" - старейший и один из самых известных в России музыкальных фестивалей подобного жанра. Учредители фестиваля -министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Республики Карелия, организаторы - Государственный Российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова и Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия.

К участию в конкурсе приглашают композиторов из финно-угорских территорий России, стран Балтии и Скандинавии, где имеются родственные кантеле народные инструменты. Участникам предоставляется полная свобода фантазии: от обработки и стилизации народных мелодий и произведений академической направленности до произведений в популярных эстрадных стилях, джазовых композиций и даже авангардного использования медиатехнологий.

- Большинство композиций, которые исполняют кантелисты, - это обработки народных мелодий. Новое время требует новых мелодий, новых подходов, говорит организатор конкурса Людмила Дубинская. - Мы хотим пополнить репертуар современных исполнителей - солистов и ансамблей - авторскими сочинениями. Пусть в итоге их будет немного, но это станет следующим шагом в развитии музыки для кантеле.

Заявки и конкурсные материалы (с пометкой "Конкурс композиторов") принимаются до 1 июля 2018 года включительно в электронном виде (e-mail: cnk-karelia@yandex.ru) или на электронных носителях (флэш-карта, диск) по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия, кабинет № 7. Контактное лицо – Наталья Андреевна Шамрай, тел. (8 814-2) 76-46-89

Информация о финалистах конкурса будет опубликована 11 июля на сайте etnocenter.ru Церемония награждения финалистов состоится в рамках XI Международного фестиваля народной музыки "Кантеле" 27 октября 2018 года.