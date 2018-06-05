Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
17:20, 05 Июня 2018

За лучшее произведение для символа Карелии дадут 40 тысяч рублей

По теме

Календарь праздников на острове Кижи в летний сезон
05.06.18 16:22
Музыканты из Тывы и Петрозаводска проведут арт-эксперимент в карельской столице
04.06.18 18:00
Новый музыкальный фестиваль запускается на Северо-Западе
04.06.18 11:45
Все новости
Загрузка...

Объявлен конкурс на создание произведений для кантеле.

В Карелии в рамках XI Международного фестиваля народной музыки "Кантеле" объявлен конкурс на создание произведений для музыкального символа Карелии - кантеле. В конкурсе могут принять участие профессиональные композиторы и авторы-любители из России и зарубежных стран. Гран-при конкурса - 40 000 рублей. Заявки от композиторов принимают до 1 июля.

Международный фестиваль народной музыки "Кантеле" - старейший и один из самых известных в России музыкальных фестивалей подобного жанра. Учредители фестиваля -министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Республики Карелия, организаторы - Государственный Российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова и Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия.

К участию в конкурсе приглашают композиторов из финно-угорских территорий России, стран Балтии и Скандинавии, где имеются родственные кантеле народные инструменты. Участникам предоставляется полная свобода фантазии: от обработки и стилизации народных мелодий и произведений академической направленности до произведений в популярных эстрадных стилях, джазовых композиций и даже авангардного использования медиатехнологий.

- Большинство композиций, которые исполняют кантелисты, - это обработки народных мелодий. Новое время требует новых мелодий, новых подходов, говорит организатор конкурса Людмила Дубинская. - Мы хотим пополнить репертуар современных исполнителей - солистов и ансамблей - авторскими сочинениями. Пусть в итоге их будет немного, но это станет следующим шагом в развитии музыки для кантеле.

Заявки и конкурсные материалы (с пометкой "Конкурс композиторов") принимаются до 1 июля 2018 года включительно в электронном виде (e-mail: cnk-karelia@yandex.ru) или на электронных носителях (флэш-карта, диск) по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия, кабинет № 7. Контактное лицо – Наталья Андреевна Шамрай, тел. (8 814-2) 76-46-89

Информация о финалистах конкурса будет опубликована 11 июля на сайте etnocenter.ru Церемония награждения финалистов состоится в рамках XI Международного фестиваля народной музыки "Кантеле" 27 октября 2018 года.

По теме

Календарь праздников на острове Кижи в летний сезон
05.06.18 16:22
Музыканты из Тывы и Петрозаводска проведут арт-эксперимент в карельской столице
04.06.18 18:00
Новый музыкальный фестиваль запускается на Северо-Западе
04.06.18 11:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
30.05.2018, 21:30
Женщины рассказали о влиянии заработка мужчин на отношения
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
30.05.2018, 11:52
В Петрозаводске родители дошкольников собирают подписи против оптимизации детских садов
29.05.2018, 14:10
В Карелию возвращается холод

Аналитика

04.06.2018 16:02
Политкухня
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 6
Секретарь Карельского регионального отделения партии прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 1
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Работа до последнего пациента
30.05.2018 10:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
Вспомните сказку про "Страну невыученных уроков" и историю о том, как от запятой в нужном месте зависела жизнь Вити Перестукина. В реальной же жизни мы гораздо чаще сталкиваемся с такими вопросами, от которых зависит наше будущее.
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
Просто плюнь! 5
29.05.2018 14:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
01.06.2018 10:20
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»