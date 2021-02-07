За минувшее воскресенье коронавирус был выявлен у 10 детей в Карелии

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 7 февраля по статистике в Карелии было 37675 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3540 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 8 февраля, – уже 37850 ковидных больных, из них 3550 – это дети, то есть за сутки в Карелии 10 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 175 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37850 человек. Выздоровели – 32950. Умерли 254 пациента.