За минувшие сутки 19 детей в Карелии выздоровели от коронавируса

Общее число несовершеннолетних, выздоровевших от COVID-19 в республике, превысило 5 тысяч человек, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 7 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5556. За сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 19 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5025.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 168 жителей республики, зарегистрировано 2 смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 57138 человек, умерли 740 пациентов.