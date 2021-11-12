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За минувшие сутки 35 детей в Карелии выздоровели от коронавируса

Новости. Общество
09:49, 12 Ноября 2021
фото: © inpromed.ru

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За то же время в республике заразился 31 ребенок, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 12 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 31 ребенка в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9158. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 35 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8634.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 336 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровели 295 пациентов.

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