За минувшие сутки в Карелии 17 детей заразились коронавирусом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии с детской заболеваемостью COVID-19.

По данным на 16 февраля, в Карелии зарегистрировано 39217 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3684 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 17 детей, сутками ранее число заразившихся несовершеннолетних составляло 9 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 165 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39217 человек. Выздоровели – 34607. Умерли 274 пациента.