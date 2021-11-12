За минувшие сутки в Карелии 54 ребенка выздоровели от коронавируса

Заразились за это же время 30 детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 8 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 30 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10379. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 54 ребенка. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10157.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 260 человек, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 233 пациента.