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За минувшие сутки в Карелии никто не умер от коронавирусной инфекции

Новости. Общество
09:22, 15 Февраля 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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О ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказали в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 163 человек. Из этого числа заболевших – 158 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на сегодняшний день составляет 39052 человека.

Выздоровели – 34410 пациентов, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению – 186 человек.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в Карелии не зарегистрировано смертей от коронавируса, общее число умерших на 15 февраля составляет 271 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2774,7 случая, по Северо-Западу – 4887,7.

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Комментарии

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кир
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Ещё не вечер. Умру все, кому на роду написано. Кот жалобно замяукал.
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