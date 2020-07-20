За минувшие сутки в Карелии произошло семь лесных пожаров

С начала сезона в лесах республики ликвидировано уже 126 пожаров, сообщили в Минприроды Карелии.

За сутки в Карелии сгорел лес площадью 9,3 га. Виной этому стали семь лесных пожаров.

Всего с начала сезона в лесах республики ликвидировано 126 лесных пожаров на общей площади 496,1 га.

В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 86 лесных пожаров. Сгорело 589,1 га леса.

Доля ликвидированных лесных пожаров в первые сутки составляет 88%.

В Минприроды напомнили, на территории республики введен особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за нарушение от 20 до 40 тысяч рублей; юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей. А если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии -8814-2-55-55-80.

Ранее пожар уничтожил 2 га леса в Приладожье Карелии.