Пожар уничтожил 2 га леса в Приладожье Карелии (ФОТО)

Лесной пожар произошел в Питкярантском районе по вине отдыхающих.

По сообщению питкярантского лесничества, 4 июля в 13.50 сотрудниками Салминского участкового лесничества при патрулировании территории лесного фонда был обнаружен пожар в квартале 156 в районе Светлого озера. Огонь бушевал на площади 1,3 га.

Тушением лесного пожара занимались сотрудники Приладожского авиазвена. Пожар был ликвидирован в 23.30. Его площадь составила 2 га.

"Причиной пожара скорее всего является неосторожное обращение с огнем отдыхающих. В очередной раз мы видим безответственное отношение граждан к элементарным правилам пожарной безопасности в лесу", - пишут в паблике лесничества.

Напомним, с начала пожароопасного сезона на территории республики произошло 102 лесных пожара. Лес выгорел на территории площадью более 430 га. В прошлом году на начало июля было зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 583 га.