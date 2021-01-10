За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом у детей

За прошедшие 24 часа в Карелии один ребенок заразился коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 10 января по статистике в Карелии было 30703 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2957 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 11 января, – уже 30879 ковидных больных, из них 2958 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом один ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 176 заразилились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30879 человека. Выздоровели – 24974. Умерли 186 пациента.