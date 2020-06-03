За минувшие сутки жители Карелии отдали мошенникам более 320 тысяч рублей

Семь жителей республики лишились своих сбережений после общения в Интернете и по телефону.

По сообщению МВД Карелии, одна из потерпевших, 61-летняя петрозаводчанка, решила помочь знакомой. В социальной сети та прислала ей сообщение с просьбой одолжить денег. Женщина перевела на указанный номер счета 26 400 рублей, а затем обнаружила, что аккаунт ее подруги взломан.

Еще одна жительница Петрозаводска лишилась сбережений после телефонного разговора с неизвестным, который представился работником банка. Женщине сообщили, что с ее банковского счета кто-то пытается похитить средства, и предложили их спасти. Она сообщила собеседнику реквизиты своей карты, продиктовала секретные коды из смс-сообщений, а затем обнаружила, что у нее исчезли почти 20 000 рублей. Аналогичным образом пострадали двое жителей Прионежского района, а также кондопожанин и жительница Беломорска.

Жительница Лахденпохского района обратилась в полицию после того, как с ее карты были незаконно списаны 10 000 рублей. Она рассказала, что вчера переписывалась с подругой. Та сообщила, что за прохождение короткого опроса можно получить приятный бонус от банка, и прислала ссылку. Заявительница ответила на ряд вопросов, а затем заполнила форму, где указала реквизиты карты для зачисления денег. После этого ее баланс уменьшился, а страница собеседницы оказалась удалена.

Ранее пенсионерка в Карелии лишилась сбережений после разговора с мошенниками.