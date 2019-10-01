За минувшие выходные в Карелии поймали 20 пьяных водителей

Некоторые из нарушителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За минувшие пятницу и выходные дни автоинспекторы отстранили от управления транспортом 20 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии.

Четверо из пойманных нарушителей сели за руль пьяными не в первый раз. Теперь им грозит уголовная ответственность.