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За неделю 15 жителей Карелии госпитализированы с диагнозом ОРВИ

Новости. Общество
09:34, 10 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям в республике превышен на 36%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За минувшую неделю в республике зарегистрировано 6494 случая заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составляет 141,2 на 10 тысяч населения. Эпидпорог превышен на 36,3%. Превышение уровня заболеваемости отмечается только в возрастной группе 15 лет и старше (+141,0%). Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 15 человек.

При этом по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 25,1% (-2178 сл.).

За неделю при обследовании больных ОРВИ выделены один вирус парагриппа, два — РС вируса, два риновируса и один бокаквирус.

Напомним, неделе ранее в Карелии госпитализировали с диагнозом ОРВИ 28 человек.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-10 10:19:43
Заголовок статьи: 15 жителей .....
asusls
2021-11-10 10:53:04
Гражданин, а что не так?)
Гость
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